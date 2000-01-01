11.03 07:49 MIGnews.com

Трамп решил спросить у Меркель, как ему общаться с Путиным

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Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая пройдет 14 марта в Вашингтоне, обсудит опыт общения лидера ФРГ с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Белого дома."Президент будет заинтересован узнать о ее опыте общения с Путиным. Она общалась с ним на протяжении более десятилетия, встречалась с ним по крайней мере пару дюжин раз, так что он (Трамп) будет очень заинтересован в том, каково это – иметь дело с русскими", – приводит его слова РИА Новости.Он также отметил, что на встрече лидеры обсудят украинский конфликт. По словам представителя Белого дома, президента США интересует мнении Меркель о реализации минского процесса.