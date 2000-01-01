10.03 19:40 MIGnews.com

СМИ: Член британской королевской семьи посетит Израиль

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Член британской королевской семьи, как ожидается, в этом году посетит Израиль в рамках юбилея со дня принятия Декларации Бальфура. Об этом сообщает британская газета The Times.Отмечается, что президент Израиля Реувен Ривлин пригласил членов королевской семьи посетить его страну в ходе встречи с главой МИД Британии Борисом Джонсоном. Встреча Ривлина и Джонсона прошла в Иерусалиме.Британская газета Independent также сообщила со ссылкой на источники в правящих кругах, что королевский визит в Израиль может состояться в этом году. Однако если же визит действительно состоится, то королева Елизавета II вряд ли посетит Израиль, поскольку она сократила свои поездки за границу по состоянию здоровья."Принц Уэльский (принц Чарльз) вероятнее всего совершит визит в Израиль, учитывая его участие в похоронах экс-президента Израиля Шимона Переса в прошлом году", - пишет Independent.Отметим, что это не первый визит принца Чарльза в Еврейское государство. В 1995 году он также принял участие в похоронах премьер-министра Ицхака Рабина. Однако ни один королевский визит не относился к официальному.Кроме того, в 1994 году принц Филипп посещал Израиль, куда он прибыл, чтобы проведать могилу своей матери Алисы Баттенбергской, которая была похоронена в Иерусалиме.Как сообщает The Times, премьер-министр Биньямин Нетаниягу пригласил принца Чарльза в Израиль в 2015 году во время парижского саммита, однако приглашение осталось без ответа.Помимо этого, продолжает издание, в 1997 году тогдашний президент Эзер Вайцман во время своего визита в Британию, пригласил Елизавету II посетить Израиль, но и тогда визит так и не состоялся.