10.03 18:24 MIGnews.com

Сирия требует от ООН вывести турецкие войска из страны

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МИД Сирии потребовал от Организации Объединенных Наций и международного сообщества обязать Турцию вывести свои силы с территории САР. Дамаск потребовал от Турции прекратить "террористические действия".Об этом сообщает агентство SANA.Сирийское ведомство направило соответствующее письмо на имя генерального секретаря ООН и председателя Совета Безопасности.Руководство Сирии считает, что режим президента и лично Реджеп Эрдоган несут ответственность за поддержку терроризма, погубившего тысячи мирных жителей, и уничтожил сирийскую инфраструктуру.