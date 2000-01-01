Сирия требует от ООН вывести турецкие войска из страны
МИД Сирии потребовал от Организации Объединенных Наций и международного сообщества обязать Турцию вывести свои силы с территории САР. Дамаск потребовал от Турции прекратить "террористические действия".
Об этом сообщает агентство SANA.
Сирийское ведомство направило соответствующее письмо на имя генерального секретаря ООН и председателя Совета Безопасности.
Руководство Сирии считает, что режим президента и лично Реджеп Эрдоган несут ответственность за поддержку терроризма, погубившего тысячи мирных жителей, и уничтожил сирийскую инфраструктуру.