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YouTube 10.03 16:51   MIGnews.com

Комитет одобрил кандидатуру Фридмана на пост посла в Израиле

Комитет по иностранным делам сената США одобрил кандидатуру Дэвида Фридмана в качестве посла США в Израиле. За Дэвида Фридмана проголосовали 12 членов комитета, и против – 9. Кроме республиканцев Фридмана поддержал и один демократ – сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес.

Фридман получил поддержку большинства членов комитета, несмотря на то, что у советника президента Трампа по вопросам Израиля нет необходимого дипломатического опыта.

Теперь же кандидатуру Дэвида Фридмана должен утвердить Сенат, где члены должны проголосовать за его кандидатуру в полном составе.

Кандидатуру на пост американского посла в Израиле предложил президент США Дональд Трамп. Выбор Трампа отражает его сдвиг политического курса по отношению к Израилю после многолетних разногласий между бывшим президентом Бараком Обамой и премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

В отличие от своего предшественника Трамп поддержал перемещение посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Фридман также не скрывает своей крепкой поддержки государству Израиль.

В свою очередь, республиканский сенатор Боб Коркер похвалил бизнесмена и назвал его "страстным защитником" за его приверженность крепким связям между США и Израилем.

"Он понимает сложность проблем, которые стоят перед США и необходимость поддержки демократического союзника в важной и нестабильной части мира", - резюмировал Коркер.
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