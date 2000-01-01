10.03 16:32 MIGnews.com

Ле Пен получила необходимые голоса для участия в выборах

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Кандидат в президенты Франции и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала необходимое количество голосов для участия в выборах главы государства. Как сообщается, она заручилась поддержкой 500 голосов (депутатов, мэров и других политиков).Это дает Ле Пен право зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты. Уточняется, что сбор подписи заканчивается 17 марта.Кроме Ле Пен на данный момент такое право есть еще у 6 претендентов на пост президента Франции.Как известно, выборы во Франции состоятся в апреле – мае в два тура.