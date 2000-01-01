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Германия: `Надеемся, что Турция нас услышала` | Фото: Thinkstock10.03 15:21   MIGnews.com

Германия: "Надеемся, что Турция нас услышала"

Правительство Германии считает, что турецкое правительство услышало призывы не использовать сравнения с нацистами в нарастающем скандале по поводу выступлений турецких политиков в Германии, заявил представитель немецкого внешнеполитического ведомства в пятницу, 10 марта.

В четверг, 9 марта, канцлер Ангела Меркель сказала Турции прекратить ссылаться на нацистское прошлое Берлина, критикуя отмену митингов турецких министров в Германии. Министр иностранных дел Зигмар Габриэль выступил с аналогичным посланием своему турецкому коллеге.

Пресс-секретарь президента Турции Тайипа Эрдогана в четверг, 9 марта, повторил замечания канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что обе страны разделяют глубокие разногласия.

На прошлой неделе Берлин блокировал 2 турецких митинга, направленных на содействие положительному исходу голосования в следующем месяце. Германия утверждает, что митинги были отменены местными чиновниками из-за соображений безопасности.
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