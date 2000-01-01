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США откажут в визах афганцам, работавшим на правительство | Фото: Thinkstock10.03 14:22   MIGnews.com

США откажут в визах афганцам, работавшим на правительство

Государственный департамент США заявил, что в ближайшее время не будет предоставлять визы для переводчиков и других афганцев, которые работали в правительстве США в течение полутора десятилетий.

По крайней мере, один американский сенатор, демократ Жанна Шахин, заявила, что любое решение о прекращении программы направляет союзникам в Афганистане послание о том, что Соединенные Штаты не поддерживают их. Она пообещала немедленно разработать законопроект, чтобы предоставить больше виз.

"Это как моральный, так и практический императив, который Конгресс немедленно исправит", - говорится в заявлении Шахин.

Ее офис сообщил, что более 10 000 заявителей все еще находятся в процессе получения виз.

Шахин и сенатор-республиканец Джон Маккейн в прошлом году предприняли неудавшуюся попытку принять закон, расширяющий существующую специальную иммиграционную визу для афганцев, которые помогали американским силам, часто рискуя жизнью, до 4000 человек.

Закон о разрешении национальной обороны, принятый в конце прошлого года, добавил к программе 1500 виз, одновременно ужесточив требования к преемственности.
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