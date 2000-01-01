10.03 13:24 MIGnews.com

Путин и Эрдоган обсудят координацию действий в Сирии

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Президент России Владимир Путин примет у себя своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана для переговоров по Сирии, где Россия и Турция начали посреднические усилия и скоординировали военные действия.Эти две страны в декабре заключили соглашение о прекращении огня, которое помогло сократить масштабы боевых действий между президентом Сирии Башаром Асадом и оппозицией, и в этом году они также выступили спонсорами двух раундов переговоров между правительством Асада и его противниками. Третий раунд будет назначен на следующую неделю.В то же время Россия и Турция координировали свою деятельность против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в Сирии. Российский воздушный налет в прошлом месяце случайно убил трех турецких солдат, но инцидент не сорвал сближение.