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kremlin.ru 10.03 13:24   MIGnews.com

Путин и Эрдоган обсудят координацию действий в Сирии

Президент России Владимир Путин примет у себя своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана для переговоров по Сирии, где Россия и Турция начали посреднические усилия и скоординировали военные действия.

Эти две страны в декабре заключили соглашение о прекращении огня, которое помогло сократить масштабы боевых действий между президентом Сирии Башаром Асадом и оппозицией, и в этом году они также выступили спонсорами двух раундов переговоров между правительством Асада и его противниками. Третий раунд будет назначен на следующую неделю.

В то же время Россия и Турция координировали свою деятельность против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в Сирии. Российский воздушный налет в прошлом месяце случайно убил трех турецких солдат, но инцидент не сорвал сближение.
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