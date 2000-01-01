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flickr 10.03 12:53   MIGnews.com

Япония выходит из миссии ООН в Южном Судане

Силы самообороны Японии выйдут из миротворческой миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане, когда японские войска вернутся домой примерно в конце мая, как заявил в пятницу, 10 марта, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Главная миссия японского воинского личного состава в течение последних пяти лет заключалась в создании инфраструктуры в разрушенной войной стране.

Однако в результате этого движения, вызвавшего споры в Японии, личный состав был допущен с ноября к организации спасательных операций и сопровождения персонала и персонала ООН из неправительственных организаций (НПО) в соответствии с законом о безопасности в 2015 году, который расширил их заграничную роль.
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