10.03 12:53 MIGnews.com

Япония выходит из миссии ООН в Южном Судане

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Силы самообороны Японии выйдут из миротворческой миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане, когда японские войска вернутся домой примерно в конце мая, как заявил в пятницу, 10 марта, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.Главная миссия японского воинского личного состава в течение последних пяти лет заключалась в создании инфраструктуры в разрушенной войной стране.Однако в результате этого движения, вызвавшего споры в Японии, личный состав был допущен с ноября к организации спасательных операций и сопровождения персонала и персонала ООН из неправительственных организаций (НПО) в соответствии с законом о безопасности в 2015 году, который расширил их заграничную роль.