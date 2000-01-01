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flickr 10.03 11:21   MIGnews.com

Голландское правительство "серьезно пренебрегает" армией

Голландские военными "серьезно пренебрегли" при правительстве премьер-министра Марка Рутте, и даже если расходы увеличатся, они не будут находиться в состоянии "базовой готовности" до 2021 года, сообщил главный правительственный советник в пятницу, 10 марта.

В резком докладе менее чем за неделю до общенациональных выборов Консультативный совет Нидерландов по международным вопросам посоветовал любому новоизбранному правительству увеличить расходы в среднем по Европе в течение ближайших 4 лет и до нормы НАТО на 2 % на последующие 4 года.

Ранее НАТО критиковал Нидерланды за неадекватные военные расходы, особенно в отношении сухопутных войск и оперативной поддержки. Голландцы тратят немногим более 1% ВВП на своих военных, в то время как в среднем по Европе страны тратя около 1,4 %.

Общенациональное голосование в Нидерландах пройдет 15 марта.
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