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День позора Верховного Суда 10.02 09:49   MIGnews.com

День позора Верховного Суда

Политический обозреватель 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль опубликовал статью, в которой подверг безжалостной критике решение БАГАЦа разрешить Хибе Язбек выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Кнессете.

1. Даже в Верховный Суд начинает прокрадываться подозрение в том, что любому фокусу, любому набору трюков есть предел. Президенту Верховного Суда Эстер Хайют пришлось выполнить ничем не связывавшее ее обещание, данное в сентябре, после дисквалификации кандидатов Оцма Йехудит - также дисквалифицировать и Язбек. Произошел чрезвычайно редкий случай в истории Верховного Суда - ее честь президент оказалась в меньшинстве.

2. Судьи Мазуз, Барак Эрез, Фогельман, Амит и Барон, в 2019  оптом дисквалифицировавшие трех кандидатов Оцма Йехудит в 2020 внезапно стали мучиться сомнениями относительно Язбек - поддерживает ли она террористов Кунтара и Муграби по-настоящему или понарошку. Их аргументы можно было бы разбирать всерьез - если бы не помнили, как мало внимания подобные аргументы правых заслужили во время двух предыдущих раундов.

3. И снова мы видим что все зависит от людей. Два судьи назначенные Ципи Ливни проголосовали против дисквалификации, два, назначенные Аелет Шакед - против. Дворе религиозных судей проголосовали за дисквалификацию и пять светских - против. Не все в судьях, но все - в людях.

4. На прошлом обсуждении в сентябре судья Амит сказал: “Поддерживать террор - это позор”. Но, видно не такой уж большой позор, чтобы его не дисквалифицировать. 

На протяжении целого поколения Амит и его коллеги просто стирают параграф о сторонниках террора, одновременно разрешая дисквалификацию под предлогом борьбы с расизмом. Для них расизм - страшнее поддержки террора. Это, конечно же легитимно - в случае, если они войдут в состав политической партии выдвинут себя кандидатами в Кнессет. Но до того, как это произойдет, они не имеют права на селективную интерпретацию закона.

5. Вместе с новым поколением судейских, те, кто следующие на очереди, все может измениться в следующий раз. Изменения очевидны уже сейчас.  Язбек и ее друзьям следует подготовиться к тому, что БАГАЦ не всегда будет предоставлять им добровольные юридические услуги - как это было шесть последних раз.

6. В следующем Кнессете будет служить дама, назвавшая убийцу младенца “священным героем” и убийцу 35 израильтян “символом феминизма, который успел так много сделать”. Этот позор - и на партии Балад, и на БАГАЦе. Этот позор также на четырех судьях, защитивших ее, и дисквалифицировавших, пусть даже и справедливо кандидатов Оцма Йехудит. Этот позор будет также на любом, кто пошевелит пальцем ради поддержки Язбек для любой коалиции после выборов.


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