10.02 11:11 MIGnews.com

Судан: нормализация возможна при одном условии

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Нормализация отношений между Израилем и Суданом станет возможной, если еврейское государство убедит США отменить санкции.Такое условие выдвинул экс-заместитель суданского премьер-министра Мубарак аль-Фадил аль-Махди."Если Израиль убедит Соединенные Штаты снять санкции, наложенные на нас, будет открыта возможность установления экономических отношений между странами", – подчеркул он.Махди также отметил, что в Судане была противоречивая реакция на встречу лидера страны с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Чиновник призвал палестинских арабов не отвергать мирный план президента США Дональда Трампа и попытаться улучшить его путем переговоров.