10.02 08:46 MIGnews.com

Помпео предупредил губернаторов штатов о китайской угрозе

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Глава Госдепа США Майк Помпео в ходе выступления на зимнем собрании Национальной ассоциации губернаторов заявил, что Коммунистическая партия Китая проникает на все уровни инфраструктуры Америки с целью уничтожения американских ценностей. Также госсекретарь призвал губернаторов штатов опасаться китайского влияния."Мы не можем игнорировать действия и стратегические намерения Китая. Правительство Китая методично проанализировало нашу систему ... оно оценило наши уязвимости и решило использовать наши свободы, чтобы получить преимущество над нами на федеральном уровне, уровне штата и на местном уровне", - сказал он."На самом деле, я был бы удивлен, если бы большинство из находящихся в этой аудитории не было лоббировано Коммунистической партией Китая напрямую", - добавил Помпео.По словам госсекратаря США, лояльные коммунистическому Китаю группы открыто действуют в Вирджинии, Миннесоте, Флориде и десятках других штатов по всей стране. Другие китайские группы осуществляют подрывную деятельность в тени, пытаясь оказать влияние на граждан США и законодателей.Помпео сослался на письмо китайского дипломата спикеру законодательного собрания одного из штатов. В документе говорилось, что официальные лица США должны воздерживаться от независимого взаимодействия с Тайванем.Также глава внешнеполитического ведомства США добавил, что китайские чиновники, базирующиеся в США, активно стремятся посеять семена хаоса на уровне штатов и на местном уровне, особенно в сфере образования в кампусах и аудиториях колледжей."Возможно, некоторые из вас слышали о том, что китайское консульство платило студентам Калифорнийского университета в Сан-Диего за участие в акциях протеста против Далай-ламы. Это показывает глубину. Это показывает систематизацию. Это показывает намерение", - резюмировал Помпео.