10.02 08:12 MIGnews.com

США организуют встречу Нетаниягу с наследным принцем Саудии

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Высокопоставленные должностные лица Израиля, США и Египта ведут переговоры относительно потенциального саммита в Каире, в ходе которого премьер-министр Биньямин Нетаниягу и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман могут встретиться.Об этом сообщает агентство новостей JNS со ссылкой на источники.Уточняется, что госсекретарь США Майк Помпео и его команда в течение последних нескольких месяцев выступали в качестве посредника между представителями Израиля и Саудовской Аравии."В последние дни между Вашингтоном, Израилем, Египтом и Саудовской Аравией велись очень интенсивные дискуссии по поводу организации встречи на высшем уровне в Каире уже в ближайшие недели, до выборов в Израиле", – сказал источник.На саммите будут присутствовать США, Израиль, Саудовская Аравия, лидеры Объединенных Арабских Эмиратов, Судана, Бахрейна и Омана. Иордания тоже была приглашена, однако отказалась якобы из-за отсутствия председателя ПА Махмуда Аббаса.