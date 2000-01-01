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США организуют встречу Нетаниягу с наследным принцем Саудии | Фото:10.02 08:12   MIGnews.com

США организуют встречу Нетаниягу с наследным принцем Саудии

Высокопоставленные должностные лица Израиля, США и Египта ведут переговоры относительно потенциального саммита в Каире, в ходе которого премьер-министр Биньямин Нетаниягу и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман могут встретиться.

Об этом сообщает агентство новостей JNS со ссылкой на источники.

Уточняется, что госсекретарь США Майк Помпео и его команда в течение последних нескольких месяцев выступали в качестве посредника между представителями Израиля и Саудовской Аравии.

"В последние дни между Вашингтоном, Израилем, Египтом и Саудовской Аравией велись очень интенсивные дискуссии по поводу организации встречи на высшем уровне в Каире уже в ближайшие недели, до выборов в Израиле", – сказал источник.

На саммите будут присутствовать США, Израиль, Саудовская Аравия, лидеры Объединенных Арабских Эмиратов, Судана, Бахрейна и Омана. Иордания тоже была приглашена, однако отказалась якобы из-за отсутствия председателя ПА Махмуда Аббаса.


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