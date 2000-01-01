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Экс-глава КСИР: мы бы сравняли Тель-Авив с землей из-за США | Фото:10.02 09:00   MIGnews.com

Экс-глава КСИР: мы бы сравняли Тель-Авив с землей из-за США

Иран "без сомнения" разрушил бы Тель-Авив после убийства бывшего командующего
"Корпуса стражей исламской революции" Кассема Сулеймани, если бы США тогда напали.

Такое заявление сделал бывший начальник КСИР, который в настоящее время служит секретарем Совета по оперативности Мохсен Резаи, передает The Jerusalem Post со ссылкой на ливанские СМИ.

По его словам, Израиль принимал участие в убийстве Сулеймани и сообщил Вашингтону о полете командира из Дамаска в Багдад. В январе Резаи сделал почти идентичные комментарий, угрожая уничтожить Тель-Авив и Хайфу. Сейчас же он отметил, что целью Ирана является "вывести Штаты из региона".

"Мы вступили в новый фронт против Америки, потому что Америка начала противостоять нам публично и формально. Даже когда американские солдаты посещают отели в Кувейте и Бахрейне, мы следим за ними", – добавил он.


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