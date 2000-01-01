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`Постыдный цирк дисквалификации закончился` 10.02 07:05   MIGnews.com

"Постыдный цирк дисквалификации закончился"

Хиба Язбек, депутат Кнессета от Балад, прокомментировала решение БАГАЦа, отменяющее постановление Центральной Избирательной Комиссии о запрете ей выдвигать свою кандидатуру на выборах в 23-й 
Кнессет.

Язбек сказала: “Решение Верховного Суда еще раз демонстрирует, что требования о дисквалификации - часть цирка подстрекательства против арабского общества и его представителей. Это не был индивидуальный запрос о дисквалификации, но часть  продолжающейся кампании делегитимации и преследования арабского общества. Решение избирательной комиссии было политическим решением политического органа, в ходе принятия которого политические партии соревновались в подстрекательстве против меня и Объединенного Списка. Мы продолжим бороться за окончание оккупации, снятие блокады и за справедливое и равное гражданство”.

Член Мерец госпожа Тамар Зандберг приветствовала БАГАЦ: “Решение принято на основании юридических и не политических соображений”.

Депутат Аида Тома-Сулейман сообщила: “Суд принял верное решение, и Хиба Язбек будет в следующем Кнессете. Но тот факт, что ее кандидатуру ставят под вопрос перед каждыми выборами - еще одно свидетельство того, в какую пропасть влекут нас правительство Нетаниягу и их подражатели в оппозиции. Весь процесс дисквалификации был направлен на то, чтобы уничтожить дискурс борьбы с оккупацией ее преступлениями”.


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