10.02 07:05 MIGnews.com

"Постыдный цирк дисквалификации закончился"

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Хиба Язбек, депутат Кнессета от Балад, прокомментировала решение БАГАЦа, отменяющее постановление Центральной Избирательной Комиссии о запрете ей выдвигать свою кандидатуру на выборах в 23-йКнессет.Язбек сказала: “Решение Верховного Суда еще раз демонстрирует, что требования о дисквалификации - часть цирка подстрекательства против арабского общества и его представителей. Это не был индивидуальный запрос о дисквалификации, но часть продолжающейся кампании делегитимации и преследования арабского общества. Решение избирательной комиссии было политическим решением политического органа, в ходе принятия которого политические партии соревновались в подстрекательстве против меня и Объединенного Списка. Мы продолжим бороться за окончание оккупации, снятие блокады и за справедливое и равное гражданство”.Член Мерец госпожа Тамар Зандберг приветствовала БАГАЦ: “Решение принято на основании юридических и не политических соображений”.Депутат Аида Тома-Сулейман сообщила: “Суд принял верное решение, и Хиба Язбек будет в следующем Кнессете. Но тот факт, что ее кандидатуру ставят под вопрос перед каждыми выборами - еще одно свидетельство того, в какую пропасть влекут нас правительство Нетаниягу и их подражатели в оппозиции. Весь процесс дисквалификации был направлен на то, чтобы уничтожить дискурс борьбы с оккупацией ее преступлениями”.