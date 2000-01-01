Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
День позора Верховного Суда Политический обозреватель 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль опубликовал статью, в которой подверг безжалостной критике решение БАГАЦа разрешить Хибе Язбек выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Кнессете.
Вызвали Беннета в Кнессет и ушли с заседания Партия Кахоль Лаван вызвала министра обороны Нафтали Беннета на на пленарное заседание Кнессета с тем, чтобы “обсудить ситуацию в сфере безопасности жителей приграничных с Газой районов”.