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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:11.02 06:01   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

День позора Верховного Суда Политический обозреватель 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль опубликовал статью, в которой подверг безжалостной критике решение БАГАЦа разрешить Хибе Язбек выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Кнессете.

Вызвали Беннета в Кнессет и ушли с заседания Партия Кахоль Лаван вызвала министра обороны Нафтали Беннета на на пленарное заседание Кнессета с тем, чтобы “обсудить ситуацию в сфере безопасности жителей приграничных с Газой районов”.

Судан: нормализация возможна при одном условии Нормализация отношений между Израилем и Суданом станет возможной, если еврейское государство убедит США отменить санкции.

ПА неожиданно отозвала резолюцию против "сделки века" Палестинская делегация отозвала проект резолюции против мирного плана президента США Дональда Трампа из Совета Безопасности ООН, не получив международную поддержку.

СМИ: мать Иссахар отчитали за "неблагодарность" Нетаниягу Освобожденная из российской тюрьмы израильтянка написала благодарственный пост в Facebook, в котором не упомянула премьер-министра.


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