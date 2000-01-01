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Франция встревожена безопасностью Европы из-за Ирана | Фото:11.02 06:31   MIGnews.com

Франция встревожена безопасностью Европы из-за Ирана

В понедельник, 10 февраля, Франция осудила попытку Ирана разместить спутник в космосе.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, передает "Голос Америки".

Париж призвал Тегеран соблюдать международные обязательства по своей противоречивой программе баллистических ракет.

"Франция осуждает этот запуск, который требует технологий, использующихся для баллистических ракет, и в частности межконтинентальных баллистических ракет", – заявили в МИД.


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