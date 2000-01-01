11.02 06:31 MIGnews.com

Франция встревожена безопасностью Европы из-за Ирана

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В понедельник, 10 февраля, Франция осудила попытку Ирана разместить спутник в космосе.Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, передает "Голос Америки".Париж призвал Тегеран соблюдать международные обязательства по своей противоречивой программе баллистических ракет."Франция осуждает этот запуск, который требует технологий, использующихся для баллистических ракет, и в частности межконтинентальных баллистических ракет", – заявили в МИД.