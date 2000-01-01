Выборы в Азербайджане: правительственная партия опережает
Вице-премьер Азербайджана, исполнительный секретарь партии "Новый Азербайджан" Али Ахмедов заявил о победе на прошедших внеочередных парламентских выборах.
По мнению наблюдателей, результаты позволят президенту страны Ильхаму Алиеву возможность сменить власть через реформы, передает "Радио Свобода Азербайджан".
"Мы благодарны нашей партии и ее кандидатам, а также всем нашим избирателям, которые проголосовали за политику президента Азербайджана", — заявил Ахмедов.
По предварительным итогам голосования, "Новый Азербайджан" может получить до 65 мандатов из 125 в Национальном собрании страны. На предыдущих выборах партия получила 69 мест, еще 53 – заняли беспартийные кандидаты.
Голосование на внеочередных парламентских выборах прошло в Азербайджане 9 февраля. В выборах участвовали 1314 кандидатов, из которых 246 являются представителями политических партий.