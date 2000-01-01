Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Выборы в Азербайджане: правительственная партия опережает | Фото:10.02 21:42   MIGnews.com

Выборы в Азербайджане: правительственная партия опережает

Вице-премьер Азербайджана, исполнительный секретарь партии "Новый Азербайджан" Али Ахмедов заявил о победе на прошедших внеочередных парламентских выборах.

По мнению наблюдателей, результаты позволят президенту страны Ильхаму Алиеву возможность сменить власть через реформы, передает "Радио Свобода Азербайджан".

"Мы благодарны нашей партии и ее кандидатам, а также всем нашим избирателям, которые проголосовали за политику президента Азербайджана", — заявил Ахмедов.

По предварительным итогам голосования, "Новый Азербайджан" может получить до 65 мандатов из 125 в Национальном собрании страны. На предыдущих выборах партия получила 69 мест, еще 53 – заняли беспартийные кандидаты.

Голосование на внеочередных парламентских выборах прошло в Азербайджане 9 февраля. В выборах участвовали 1314 кандидатов, из которых 246 являются представителями политических партий.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:20
Нетаниягу встретился с малышом Биби в Мевуот-Йерихо
20:59
Билл Гейтс создаст супер-яхту на водородном топливе
20:50
Кац: Тиби призывал к убийству бойцов ЦАХАЛ и евреев
20:30
Фридман объяснил асимметрию "сделки века"
19:42
Нетаниягу: США не будут требовать признания "Палестины"
19:06
Элтон Джон удостоен Оскара за песню из Рокетмена
18:30
Лайнер коронавируса: уже 136 случаев заражения
18:23
В Южной Корее мать "пообщалась" с умершей дочерью
18:11
СМИ: мать Иссахар отчитали за "неблагодарность" Нетаниягу
17:25
Комика атаковали за извинения перед жертвами Холокоста
17:04
В Ираке снова усилились протесты
16:43
Египетская делегация прибыла в Газу
16:22
США готовят встречу Нетаниягу и наследного принца Саудии
16:01
Гринблатт пристыдил Совбез за бездействие вокруг Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus