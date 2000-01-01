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Нетаниягу встретился с малышом Биби в Мевуот-Йерихо | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля10.02 21:20   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с малышом Биби в Мевуот-Йерихо

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетил поселение Мевуот-Йерихо в Иорданской долине и посадил дерево по случаю праздника Ту би-Шват.

Соответствующая поездка состоялась в понедельник, 10 февраля.

"Мы находимся в Мевуот-Йерихо, в поселении, которое мы признали несколько месяцев назад. Теперь это поселение – не только часть Эрец-Исраэль, оно станет международно признанной частью Государства Израиль. Это грандиозно. Мы несём эпохальную весть Государству Израиль. Это переломный момент истории", – сказал Нетаниягу.

Нетаниягу встретился с малышом Биби в Мевуот-Йерихо | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля

По его словам, спустя 52 года после Шестидневной войны, фактически с момента создания Государства Израиль, исконные земли поселения в Иудее и Самарии, Иорданской долине и северной части Мертвого моря станут частью Государства Израиль.

Во время праздничной церемонии жительница Мевуот-Йерихо Инбар Шитрит представила премьер-министру своего сына Биньямина-Ариэля и сказала, что назвала младенца Биби в его честь. Инбар выполнила свое обещание назвать ребенка именем премьер-министра, если правительство легализует поселение Мевуот-Йерихо.

Нетаниягу встретился с малышом Биби в Мевуот-Йерихо | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля



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