10.02 21:20 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с малышом Биби в Мевуот-Йерихо

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетил поселение Мевуот-Йерихо в Иорданской долине и посадил дерево по случаю праздника Ту би-Шват.Соответствующая поездка состоялась в понедельник, 10 февраля."Мы находимся в Мевуот-Йерихо, в поселении, которое мы признали несколько месяцев назад. Теперь это поселение – не только часть Эрец-Исраэль, оно станет международно признанной частью Государства Израиль. Это грандиозно. Мы несём эпохальную весть Государству Израиль. Это переломный момент истории", – сказал Нетаниягу.По его словам, спустя 52 года после Шестидневной войны, фактически с момента создания Государства Израиль, исконные земли поселения в Иудее и Самарии, Иорданской долине и северной части Мертвого моря станут частью Государства Израиль.Во время праздничной церемонии жительница Мевуот-Йерихо Инбар Шитрит представила премьер-министру своего сына Биньямина-Ариэля и сказала, что назвала младенца Биби в его честь. Инбар выполнила свое обещание назвать ребенка именем премьер-министра, если правительство легализует поселение Мевуот-Йерихо.