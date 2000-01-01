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Фридман объяснил асимметрию `сделки века` | Фото:10.02 20:30   MIGnews.com

Фридман объяснил асимметрию "сделки века"

"Сделка века" президента США Дональда Трампа благоприятствует Израилю, однако палестинцам предстоит пройти долгий путь, прежде чем они станут надежными партнерами.

Такое мнение выразил посол США в Израиле Дэвид Фридман, передает The Times of Israel.

Он настоял, что в данном решении присутствует "асимметрия" между Государством Израиль, которое является надежным союзником, и "государством-подражателем", которым является Палестинская автономия.

По словам Фридмана, Иерусалим никогда не пошел бы на уступки, приняв мирный план, включая отказ строить новые поселения в районах, предназначенных для будущего "палестинского государства".

"Это абсолютно асимметричные отношения. Израиль – это демократия. У него обширные отношения с США на разных уровнях, и эти отношения очень прочные. Сегодня он может выполнить свою часть сделки", – подчеркнул он.

Фридман отметил, что палестинцы в настоящее время не в состоянии заключать какие-либо сделки, поскольку не имеют единства.

"Их правительство не демократично. Их институты слабы. Их уважение ко всем нормам, которым мы дорожим – отсутствует", – добавил он.


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