"Сделка века" президента США Дональда Трампа благоприятствует Израилю, однако палестинцам предстоит пройти долгий путь, прежде чем они станут надежными партнерами.
Такое мнение выразил посол США в Израиле Дэвид Фридман, передает The Times of Israel.
Он настоял, что в данном решении присутствует "асимметрия" между Государством Израиль, которое является надежным союзником, и "государством-подражателем", которым является Палестинская автономия.
По словам Фридмана, Иерусалим никогда не пошел бы на уступки, приняв мирный план, включая отказ строить новые поселения в районах, предназначенных для будущего "палестинского государства".
"Это абсолютно асимметричные отношения. Израиль – это демократия. У него обширные отношения с США на разных уровнях, и эти отношения очень прочные. Сегодня он может выполнить свою часть сделки", – подчеркнул он.
Фридман отметил, что палестинцы в настоящее время не в состоянии заключать какие-либо сделки, поскольку не имеют единства.
"Их правительство не демократично. Их институты слабы. Их уважение ко всем нормам, которым мы дорожим – отсутствует", – добавил он.