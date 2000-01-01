10.02 20:30 MIGnews.com

Фридман объяснил асимметрию "сделки века"

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"Сделка века" президента США Дональда Трампа благоприятствует Израилю, однако палестинцам предстоит пройти долгий путь, прежде чем они станут надежными партнерами.Такое мнение выразил посол США в Израиле Дэвид Фридман, передает The Times of Israel.Он настоял, что в данном решении присутствует "асимметрия" между Государством Израиль, которое является надежным союзником, и "государством-подражателем", которым является Палестинская автономия.По словам Фридмана, Иерусалим никогда не пошел бы на уступки, приняв мирный план, включая отказ строить новые поселения в районах, предназначенных для будущего "палестинского государства"."Это абсолютно асимметричные отношения. Израиль – это демократия. У него обширные отношения с США на разных уровнях, и эти отношения очень прочные. Сегодня он может выполнить свою часть сделки", – подчеркнул он.Фридман отметил, что палестинцы в настоящее время не в состоянии заключать какие-либо сделки, поскольку не имеют единства."Их правительство не демократично. Их институты слабы. Их уважение ко всем нормам, которым мы дорожим – отсутствует", – добавил он.