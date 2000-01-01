10.02 19:42 MIGnews.com
Нетаниягу: США не будут требовать признания "Палестины"
США не будут просить Израиль признать "государство Палестина" как часть своего мирного плана по Ближнему Востоку.
Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу на заседании правительства, передает The Times of Israel.
По словам премьер-министра, Израиль находится в процессе картирования территории, которая в соответствии с планом Трампа будет частью государства.
"Это не займет много времени. Мы не обязаны принимать правительственное решение об утверждении палестинского государства. Американцы не будут просить об этом", – подчеркнул он.
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