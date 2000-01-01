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СМИ: мать Иссахар отчитали за `неблагодарность` Нетаниягу 10.02 18:11   MIGnews.com

СМИ: мать Иссахар отчитали за "неблагодарность" Нетаниягу

Освобожденная из российской тюрьмы израильтянка написала благодарственный пост в Facebook, в котором не упомянула премьер-министра.

Помощник премьер-министра Биньямина Нетаниягу Ашер Хаюн якобы отчитал мать израильтянки Наамы Иссахар Яффу за "неблагодарность" ее дочери.

Об этом сообщает интернет-издание The Times of Israel.

Отметим, ранее Наама Иссахар опубликовала в социальной сети Facebook, который был создан для того, чтобы повысить осведомленность о ее положении.

"В течение нескольких дней я думала, как поблагодарить всех вас. Как обратиться, чтобы сказать, как я благодарна за всю ту любовь. Как я благодарна за все усилия, которые собрались вместе и молились за мое освобождение", - написала Наама.

По данным СМИ, недовольство канцелярии премьер-министра вызвало отсутствие в "благодарственном списке" упоминания о роли Нетаниягу в освобождении Иссахар из российской тюрьмы.

В свою очередь семья Иссахар пояснила, что не Наама не имела намерений обидеть премьер-министра, а ее сообщение было адресовано именно гражданским активистам.

Кроме того, в канцелярии Нетаниягу отрицают этот факт и подчеркивают, что премьер-министр до сих пор поддерживает связь с семьей Иссахар.


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