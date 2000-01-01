10.02 14:17 MIGnews.com

Женское обрезание: Десятки тысяч признают беженцами

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В интервью радиостанции Галей ЦАХАЛ представители управления народонаселения и миграции МВД сообщили, что вчерашнее решение Верховного Суда о предоставлении статуса беженцев семье из Кот д’Ивуар может повлечь за собой самые серьезные последствия.Статус был предоставлен на основании того, что девочкам семьи после депортации на родину может угрожать женское обрезание.Из-за подобного решения власти могут столкнуться с перспективой признания беженцами десятков тысяч женщин и членов их семей. Речь идет о многих десятках тысяч, и возможно и большем количестве людей.Согласно статистике ООН, минимум двести миллионов женщин во всем мире пережили подобную процедуру в более чем тридцати странах. В число этих государств входят Сомали, Гвинея, Судан и Египет.Тысячи граждан этих государств проживают в Израиле. Управление народонаселения и иммиграции опасается. что многие из них - и многие другие теперь осознают возникший в Израиле “потенциал” - и будут требовать предоставления статуса беженца.Следует напомнить, что с момента провозглашения Государства Израиль статус беженца был предоставлен менее чем 200 гражданам иностранных государств. Эта реальность очень скоро радикальным образом изменится.