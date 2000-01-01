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Женское обрезание: Десятки тысяч признают беженцами 10.02 14:17   MIGnews.com

Женское обрезание: Десятки тысяч признают беженцами

В интервью радиостанции Галей ЦАХАЛ представители управления народонаселения и миграции МВД сообщили, что вчерашнее решение Верховного Суда о предоставлении статуса беженцев семье из Кот д’Ивуар может повлечь за собой самые серьезные последствия.

Статус был предоставлен на основании того, что девочкам семьи после депортации на родину может угрожать женское обрезание.

Из-за подобного решения власти могут столкнуться с перспективой признания беженцами десятков тысяч женщин и членов их семей. Речь идет о многих десятках тысяч, и возможно и большем количестве людей.

Согласно статистике ООН, минимум двести миллионов женщин во всем мире пережили подобную процедуру в более чем тридцати странах. В число этих государств входят Сомали, Гвинея, Судан и Египет.

Тысячи граждан этих государств проживают в Израиле. Управление народонаселения и иммиграции опасается. что многие из них - и многие другие теперь осознают возникший в Израиле “потенциал” - и будут требовать предоставления статуса беженца.

Следует напомнить, что с момента провозглашения Государства Израиль статус беженца был предоставлен менее чем 200 гражданам иностранных государств. Эта реальность очень скоро радикальным образом изменится.


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