10.02 13:17 MIGnews.com

Вызвали Беннета в Кнессет и ушли с заседания

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Партия Кахоль Лаван вызвала министра обороны Нафтали Беннета на на пленарное заседание Кнессета с тем, чтобы “обсудить ситуацию в сфере безопасности жителей приграничных с Газой районов”.Беннет пришел - только для того, чтобы увидеть, что вызвавшие его покинули заседание “в знак протеста” против отсутствия на обсуждении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Ганц протестовал против “бездействия” главы правительства Биньямина Нетаниягу в связи с ситуацией в сфере безопасности на юге страны.Ганц заявил: “Любой, у кого есть голова на плечах понимает, что Нетаниягу занят своими делами, а не проблемами граждан. Он гонится за следующим спином”.Ранее ганц заявил: "Как глава крупнейшей партии в Израиле, я требую, чтобы вы пришли завтра на пленарное заседание Кнессета и проинформировали жителей Газы, жителей Израиля и весь Кнессет о шагах, которые вы намерены продвигать, и о планах правительства, если таковые имеются, чтобы изменить сумасшедшую реальность, в которой матери с детьми бегают в убежище каждую ночь, а взрывные воздушные шары приземляются на детские сады"Беннет заявил: “Покажите хоть минимум куража. Тут, на пленуме Кнессета стоят два человека, Бени Ганц и Моше Яалон. Они были архитекторами провала войны с террористическими тоннелями из Газы в Израиль. 50 дней вы не знали, что сделать с тоннелями, а теперь разберетесь с воздушными шарами. Невероятно. Люди, не сумевшие остановить 4594 ракеты, упавшие на израильтян осмеливаются проповедовать мне мораль”.Беннет заявил: “Я призываю Бени Ганца и Буги Яалон не убегать, а вернуться. Не смогли остановить 4594 ракеты а теперь мне рассказываете, что делать с воздушными шарами? Мы разберемся с воздушными шарами. Когда я с ними воевал, с Буги и с Ганцем, они колебались, они не знали, что делать, и , в конце концов просто бежали и этим не занимались. И я занялся этим. Вы продолжите колебаться и издавать крики, я хочу предоставить вам те данные, которые вы просили. И не беспокойтесь - я десять недель на посту после двадцати лет провалов ваших и провалов других, мы разберемся и с шарами, и со всем остальным, но вам стоит продемонстрировать некоторую скромность”.После этого Беннет зачитал отрывки из доклада государственного контролера о провалах при проведении операции “Нерушимая Скала”. Согласно докладу, Беннет на заседании кабинета назвал террористические туннели “стратегической угрозой, ожидающей реализации”, в то время как начальник Генштаба Бени Ганц сообщил, что тоннели “не повлекут серьезных стратегических последствий”. Министр обороны Моше Яалон за несколько дней до начала летней войны 2014 года заявил, что “нет никаких признаков возможной эскалации в Газе”.Беннет в конце своего выступления заявил: "Друзья, вы только что стали свидетелями представления, которого я не видел за мои восемь лет в Кнессете: главы партии атакуют министра обороны и убегают”.