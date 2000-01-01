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Беннет: архитекторы провала войны с тоннелями снова бежали 10.02 12:40   MIGnews.com

Беннет: архитекторы провала войны с тоннелями снова бежали

Министр обороны Нафтали Беннет прокомментировал демонстративный уход с пленума Кнессета лидера Кахоль Лаван Бени Ганца.

Беннет заявил: “Покажите хоть минимум куража. Тут, на пленуме Кнессета стоят два человека, которые были архитекторами провала войны с террористическими тоннелями из Газы в Израиль. 50 дней вы не знали, что сделать с тоннелями, а теперь разберетесь с воздушными шарами.  Невероятно. Люди, не сумевшие остановить 4594 ракеты, упавшие на израильтян осмеливаются проповедовать мне мораль”.


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