Уда: цель правых – устранение демократии

Минувшей ночью, с 9 на 10 февраля, председатель "Объединенного Арабского Списка" Айман Удэ ответил на решение Верховного суда.
Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.
"Теперь, когда Нетаниягу и его друзья-каханисты не смогли устранить Язбека, он может свободно атаковать суды. Целью правых является не только расовая делегитимация арабских граждан, но и уничтожение всего демократического пространства", – сказал Уда.
По его словам, нападки на арабов, суды и СМИ "помогают им оставаться у власти".