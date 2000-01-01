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Уда: цель правых – устранение демократии | Фото:10.02 12:29   MIGnews.com

Уда: цель правых – устранение демократии

Минувшей ночью, с 9 на 10 февраля, председатель "Объединенного Арабского Списка" Айман Удэ ответил на решение Верховного суда.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Теперь, когда Нетаниягу и его друзья-каханисты не смогли устранить Язбека, он может свободно атаковать суды. Целью правых является не только расовая делегитимация арабских граждан, но и уничтожение всего демократического пространства", – сказал Уда.

По его словам, нападки на арабов, суды и СМИ "помогают им оставаться у власти".


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