10.02 11:32 MIGnews.com

В Тель-Авиве увольняют десятки иммиграционных инспекторов

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Портал Макор Ришон сообщает о том, что управление народонаселения МВД увольняет десятки инспекторов иммиграционного управления в Тель-Авиве.Причиной является нехватка бюджетных средств, обусловленная отсутствием нового закона о бюджете в условиях переходного правительства.Управление народонаселения также сообщает о том, что при найме на работу инспектора были поставлены в известность о том, что речь идет об “ограниченном во времени проекте”. В заявлении управления говорится: "Эта группа инспекторов была нанята на период 24 месяца с целью участия в проекте по депортации нелегальных африканских мигрантов в третьи страны. В конце этого периода каждый из них получит грант в размере 30 тысяч шекелей”По данным Макор Ришон, в Тель-Авиве будут уволены 35 инспекторов.Глава Фронта Освобождения Южного Тель-Авива Шефи Паз заявила: “Под руководством главы МВД Арье Дери и генерального инспектора министерства Мора Йосефа, и в тесном сотрудничестве с судами, управление превратилось в канал поощрения нелегальной иммиграции и придания ей легального статуса. На протяжении многих лет мы сталкивались с тем, что у директора иммиграционного управления нет достаточно кадров, нет никакой поддержки сверху в его борьбе с батальонами юристов. Наконец, два года назад наняли несколько десятков, инспекторов - а не несколько сотен, которые необходимы. Теперь, когда они обучены и получили некоторый опыт, и даже не были использованы для той цели, ради которой были наняты - их увольняют. Государство просто не желает соблюдать законов об иммиграции. Государству нет дела до евреев и еврейского характера кварталов городов. Оно обращается к мигрантам всего мира с призывом: Придите! Ворота открыты! мы совершаем самоубийство!”