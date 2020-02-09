Военные: главная угроза Бразилии - Франция

Согласно опубликованному бразильскими СМИ секретному отчету, ожидается, что Франция в течение следующих 20 лет станет наибольшей военной угрозой для Бразилии и может вторгнуться в Амазонию в 2035 году.
Несмотря на то, что посольство Франции в шутку "приветствовало безграничное воображение" авторов документа, данный отчет нацелен на пересмотр внешнеполитической стратегии страны и может добавить еще одну страницу к истории ее проблемных отношений с Францией. Об этом сообщает France24 со ссылкой на бразильское влиятельное ежедневное издание Folha de São Paulo.
Документ, озаглавленный "Сценарии обороны 204" содержит 45 страниц и был основан на интервью с 500 высокопоставленными армейскими офицерами, пречислившими их наибольшие опасения и прогнозы. На основании собранных материалов затем была составлена 20-летняя стратегия внешней политики с изложением возможных сценариев развития событий, включающая в себя ряд "бредовых гипотез", таких, как организованная атака коронавирусом на музыкальном фестивале "Рок в Рио" в 2039 году, осуществленная "ультранационалистами из Юго-Восточной Азии".
Всего в отчете перечислены четыре различных стратегических сценария, во всех из которых Франция представляется единственной общей угрозой.
Бразильские военные предполагают, что Франция может в 2035 году потребовать от ООН разрешение на военное вмешательство на населенных коренными народами территориях, которое будет проводиться из Французской Гвианы - французской территории, имеющей общую с Бразилией границу протяженностью 730 километров.