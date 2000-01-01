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БАГАЦ открыл ворота миллионам мусульманских беженцев 10.02 10:13   MIGnews.com

БАГАЦ открыл ворота миллионам мусульманских беженцев

На заседании БАГАЦа 9 февраля было принято прецедентное решение о даровании статуса беженцев семье из Кот д’Ивуар.

Решение о депортации семьи уже было принято властями Израиля, но БАГАЦ вмешался в последний момент и отклонил решения иерусалимского окружного суда и апелляционного суда. 

Предлогом является тот факт, что двум дочерям семьи, в случае возвращения в Кот д’Ивуар могут сделать женское обрезание. Эта угроза исходит не от диктаторского правительства, армии, террористической организации мусульманских фундаменталистов - но от бабушки девочек.

Пара прибыла в Израиль в 2004 году и 15 лет находится в стране нелегально.

В 2012 году семья подала просьбу о предоставлении статуса беженцев на основании того, что в Кот д’Ивуар им угрожают преследования на “племенно-политической почве”. Просьба была подана после того, как было принято решение о ее депортации. Просьба была отвергнута, после чего семья начала бороться против депортации под предлогом возможного обрезания дочерей.

Таким образом, БАГАЦ фактически признал право любой женщины из мусульманской страны, в которой ей угрожает обрезание (и ее семьи) на право получения статуса беженца в Израиле.

У Израиля, например, весьма протяженная граница с Арабской Республикой Египет. В Египте, в условиях крайней нищеты, перенаселения и безработицы проживает более ста миллионов человек. 90% женщин там (за исключением коптов) делают обрезание. Любая гражданка Египта, прибывшая в Израиль в качестве туристки или паломницы, теперь может обратится с требованием получения статуса беженца от Государства Израиль.


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