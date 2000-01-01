11.02 00:24 MIGnews.com

Американская разведка купила компромат на Трампа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Американская разведка заплатила 100 тысяч долларов россиянину за компромат на президента США Дональда Трампа и возврат украденного "кибероружия" Агентства национальной безопасности.Об этом в субботу, 10 февраля сообщает The New York Times.По данным издания, россиянин также предложил американцам купить у него материал, якобы компрометирующий президента США Дональда Трампа.По информации газеты, переговоры с россиянином велись в течение нескольких месяцев.За все это он требовал один миллион долларов, причем часть этой суммы – 100 тысяч долларов – он получил еще в сентябре, пишет газета.Однако, нужную американским спецслужбам информацию получить так и не удалось. Мужчина подготовил вместо хакерских инструментов обнародованную, "непроверенную и, возможно, сфабрикованную" информацию о Трампе и "других лицах". В нее входили банковские записи, письма с электронной почты и предполагаемые данные российской разведки.Сотрудники разведки отказались от информации и прекратили сотрудничество с россиянином. Официального комментария на этот счет от АНБ не поступало.Напомним, ранее издатель порнографического журнала Hustler предложил миллионы долларов за любой компромат на Трампа, который может привести к его импичменту.