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Меркель признала ответственность Германии за Холокост | Фото:10.02 20:38   MIGnews.com

Меркель признала ответственность Германии за Холокост

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что это Германия несет ответственность за все, что произошло в ходе Холокоста во времена национал-социализма. В интервью, опубликованном на сайте правительства, канцлер Германии прокомментировала польский Закон об Институте национальной памяти.

Об этом в субботу, 10 февраля сообщает "Радио Польши".

По словам канцлера Германии, она не вправе "вмешиваться в законодательство Польши", но считает, что ответственность за Холокост лежит на ее стране.

"Мы, будучи немцами, несем ответственность за вещи, которые произошли во времена Холокоста и национал-социализма", - отметила Меркель. По ее словам, за те концентрационные лагеря "несет ответственность Германия", и федеральное правительство полностью отдает себе отчет в этом.
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