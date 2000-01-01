10.02 20:38 MIGnews.com

Меркель признала ответственность Германии за Холокост

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что это Германия несет ответственность за все, что произошло в ходе Холокоста во времена национал-социализма. В интервью, опубликованном на сайте правительства, канцлер Германии прокомментировала польский Закон об Институте национальной памяти.Об этом в субботу, 10 февраля сообщает "Радио Польши".По словам канцлера Германии, она не вправе "вмешиваться в законодательство Польши", но считает, что ответственность за Холокост лежит на ее стране."Мы, будучи немцами, несем ответственность за вещи, которые произошли во времена Холокоста и национал-социализма", - отметила Меркель. По ее словам, за те концентрационные лагеря "несет ответственность Германия", и федеральное правительство полностью отдает себе отчет в этом.