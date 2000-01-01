10.02 16:51 MIGnews.com

Нарендра Моди прибыл в Рамаллу

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл сегодня в Рамаллу на встречу с Махмудом Аббасом.Об этом в субботу, 10 февраля сообщает The Jerusalem Post.Отметим, что Нарендра Моди - первый премьер-министр Индии, который посещает Западный берег.В ходе официального визита Аббас попросил премьер-министра Индии поддержать сотрудничество, которое заменит Соединенные Штаты в качестве единственного посредника на будущих израильско-палестинских переговорах."Мы рассчитываем на роль Индии как международной силы, имеющей большой вес, авторитет и влияние на глобальную безопасность, в достижении справедливого и желаемого мира в нашем регионе, — сказал он. — Мы высоко ценим благородную позицию Индии на протяжении десятилетий в отношении палестинского народа и его справедливого дела".По словам Аббаса, палестинцы "никогда не отвергали переговоры". "Мы всегда были привержены политическим действиям и переговорам для достижения национальных целей — свободы и независимости в соответствии с решением о двух государствах в границах 1967 года и резолюциями международной легитимности, чтобы и Палестина и Израиль жили в мире и безопасности, а Восточный Иерусалим был нашей столицей", — подчеркнул он.После переговоров с палестинским лидером Моди заявил, что Индия надеется на появление независимого государства Палестина, появление которого станет возможным в результате мирных переговоров."Палестинцы проявили исключительную отвагу в преодолении препятствий, и Индия всегда будет поддерживать процессы развития Палестины", — объявил индийский премьер.По его словам, встреча с Абу-Мазеном была "прекрасной", и что для него "большая честь находится в Палестине, представляя там добрую волю индийского народа".Напомним, Моди отправился на Западный берег через несколько недель после того, как принимал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Это попытка Индии сбалансировать свои укрепляющие связи с еврейским государством, говорится в официальном заявлении. По данным издания, Моди и его помощники вылетели на вертолете из Иордании и приземлились возле штаб-квартиры Аббаса в Рамаллахе.