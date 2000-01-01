10.02 16:19 MIGnews.com

МИД РФ призвал к сдержанности после ударов Израиля в Сирии

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Россия выражает серьезную обеспокоенность в связи с нанесением Израилем авиаударов по территории Сирии и призывает стороны проявлять сдержанность.Об этом в субботу, 10 февраля говорится в сообщении на сайте МИД РФ."Настойчиво призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, могущих привести к еще большему осложнению ситуации. Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона", — говорится в сообщении.Москва напомнила о необходимости уважать суверенитет Сирии."Абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с терористами", — заявили в МИД РФ.Напомним, в ночь на субботу израильские военные перехватили вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии иранский беспилотник, после чего атаковали "иранские цели" на территории САР. Позднее стало известно, что ВВС Израиля атаковали 12 целей на территории Сирии.По информации сирийского национального агентства SANA, израильские самолеты атаковали военные объекты армии САР. После этого сирийские ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля. Известно, что Израиль потерял истребитель F-16, экипаж выжил.