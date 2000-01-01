Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







МИД РФ призвал к сдержанности после ударов Израиля в Сирии | Фото:10.02 16:19   MIGnews.com

МИД РФ призвал к сдержанности после ударов Израиля в Сирии

Россия выражает серьезную обеспокоенность в связи с нанесением Израилем авиаударов по территории Сирии и призывает стороны проявлять сдержанность.

Об этом в субботу, 10 февраля говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Настойчиво призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, могущих привести к еще большему осложнению ситуации. Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона", — говорится в сообщении.

Москва напомнила о необходимости уважать суверенитет Сирии.

"Абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с терористами", — заявили в МИД РФ.

Напомним, в ночь на субботу израильские военные перехватили вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии иранский беспилотник, после чего атаковали "иранские цели" на территории САР. Позднее стало известно, что ВВС Израиля атаковали 12 целей на территории Сирии.

По информации сирийского национального агентства SANA, израильские самолеты атаковали военные объекты армии САР. После этого сирийские ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля. Известно, что Израиль потерял истребитель F-16, экипаж выжил.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:38
Меркель признала ответственность Германии за Холокост
20:21
Жуткое ДТП в Индонезии, 27 человек погибли
20:05
"Ситуация в Сирии становится все сложнее"
19:04
Осколки сирийской ракеты долетели до центра Израиля
18:47
Центр Дамаска обстреляли из минометов
17:37
Страшное ДТП в Гонконге: около двух десятков погибших
17:21
Эрдоган сообщил о сбитом в Африне турецком вертолете
16:59
В Ливане и Сирии празднуют победу над Израилем  
16:51
Нарендра Моди прибыл в Рамаллу
16:04
Иран обещает "не сидеть сложа руки"
15:58
Взорваны остатки сбитого израильского F-16
15:28
ЦАХАЛ показал, как сбили иранский беспилотник  
15:16
В Иордании упали обломки неизвестного снаряда
14:56
Чиновник обвинил евреев в "пассивности во время Холокоста"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus