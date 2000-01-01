Иран обещает "не сидеть сложа руки"

Иран готов "создать ад для сионистов". Об этом в субботу, 10 февраля заявил заместитель командующего Корпуса стражей Исламской революции, бригадный генерал Хусейн Салами, передает "Маарив".
"С этого момента мы не будем сидеть сложа руки и наблюдать за израильской агрессией", - отметил иранский представитель.
По его словам, "Иран на стороне Сирии при любом противостоянии с израильской глупостью".
Салами подчеркнул, что присутствие "американцев в любой исламской стране незаконно", США распространяют терроризм и дестабилизируют ситуацию в регионе.
Также Салами отказался подтвердить сообщение израильских СМИ о вторжении иранского беспилотника в израильское воздушное пространство и ликвидации БПЛА.
Он добавил, что "у Ирана нет военного присутствия в Сирии, для защиты наших земель достаточно сирийской армии".
Напомним, ЦАХАЛ атаковал иранские объекты в Сирии после того, как в ночь на субботу, 10 февраля, боевой вертолет ЦАХАЛа сбил беспилотный самолет иранского производства, запущенный в сторону Израиля с сирийской территории.