10.02 16:04 MIGnews.com

Иран обещает "не сидеть сложа руки"

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Иран готов "создать ад для сионистов". Об этом в субботу, 10 февраля заявил заместитель командующего Корпуса стражей Исламской революции, бригадный генерал Хусейн Салами, передает "Маарив"."С этого момента мы не будем сидеть сложа руки и наблюдать за израильской агрессией", - отметил иранский представитель.По его словам, "Иран на стороне Сирии при любом противостоянии с израильской глупостью".Салами подчеркнул, что присутствие "американцев в любой исламской стране незаконно", США распространяют терроризм и дестабилизируют ситуацию в регионе.Также Салами отказался подтвердить сообщение израильских СМИ о вторжении иранского беспилотника в израильское воздушное пространство и ликвидации БПЛА.Он добавил, что "у Ирана нет военного присутствия в Сирии, для защиты наших земель достаточно сирийской армии".Напомним, ЦАХАЛ атаковал иранские объекты в Сирии после того, как в ночь на субботу, 10 февраля, боевой вертолет ЦАХАЛа сбил беспилотный самолет иранского производства, запущенный в сторону Израиля с сирийской территории.