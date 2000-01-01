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Чиновник обвинил евреев в `пассивности во время Холокоста` | Фото: Thinkstock10.02 14:56   MIGnews.com

Чиновник обвинил евреев в "пассивности во время Холокоста"

За реакцией Израиля на закон, криминализирующий некоторые комментарии действий Польши во время Второй мировой войны, стоит "чувство стыда за пассивность евреев во время Холокоста". Об этом заявил советник Польши Анджей Зыртович в интервью местной газете.

"Холокост также является чудовищным унижением в том, что они не сражались, не сопротивлялись", – цитирует Ynet слова польского чиновника.

Зыртович пояснил, что "жесткое преследование палестинцев или "Хизбаллы" является формой освобождения" от этой "пассивности".
Также он обвинил правительство Израиля в "подковерных" играх.

Помимо этого, Зырткович обвинил израильское руководство в подковерных играх. Он напомнил о том, что два года назад бывший премьер Польши Беата Шидло и Биньямин Нетаниягу подписали совместное заявление, которое осуждает использование фразы "польские лагеря смерти".

"Нынешний конфликт может быть воспринят как сигнал того, что дружеские отношения между Польшей и Израилем не так глубоки, как мы думали", – резюмировал советник.
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