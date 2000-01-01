10.02 14:56 MIGnews.com

Чиновник обвинил евреев в "пассивности во время Холокоста"

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За реакцией Израиля на закон, криминализирующий некоторые комментарии действий Польши во время Второй мировой войны, стоит "чувство стыда за пассивность евреев во время Холокоста". Об этом заявил советник Польши Анджей Зыртович в интервью местной газете."Холокост также является чудовищным унижением в том, что они не сражались, не сопротивлялись", – цитирует Ynet слова польского чиновника.Зыртович пояснил, что "жесткое преследование палестинцев или "Хизбаллы" является формой освобождения" от этой "пассивности".Также он обвинил правительство Израиля в "подковерных" играх.Помимо этого, Зырткович обвинил израильское руководство в подковерных играх. Он напомнил о том, что два года назад бывший премьер Польши Беата Шидло и Биньямин Нетаниягу подписали совместное заявление, которое осуждает использование фразы "польские лагеря смерти"."Нынешний конфликт может быть воспринят как сигнал того, что дружеские отношения между Польшей и Израилем не так глубоки, как мы думали", – резюмировал советник.