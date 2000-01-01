10.02 14:38 MIGnews.com

Иран: сообщения о сбитом беспилотнике смехотворны

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МИД Ирана опроверг информацию о нескольких инцидентах в Сирии, произошедших этим утром. В частности, Тегеран отверг сообщения о сбитом Израилем иранском беспилотнике, который был выпущен из Сирии. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на государственное телевидение.В ведомстве назвали эти сообщения "нелепыми". Официальный представитель МИДа Бахрам Касеми заявил:"Сообщения о сбитом иранском беспилотнике, который был перехвачен над израильским воздушным пространством, а также причастность Ирана к инциденту с израильским истребителем просто смехотворны. Иран только предоставляет военные консультации сирийцам".Ранее заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции Хусейн Салами отказался комментировать сообщения об инциденте в Сирии.Однако он подчеркнул, что "Иран способен уничтожить все военные базы США на Ближнем Востоке и утроить ад сионистскому режиму".