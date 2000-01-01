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10.02 22:28   MIGnews.com

Президент Южной Кореи назвал условия для визита в Пхеньян

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может посетить КНДР, если для этого будут "созданы условия". Об этом сообщает администрация президента.

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон входит в состав правительственной делегации, которая прибыла на открытие олимпиады в Пхенчхане. Кроме того, по данным агентства Киодо, выяснилось, что она была назначена своим братом специальным посланником для визита в Южную Корею. Утром в субботу она вместе с другими высокопоставленными членами делегации посетила президентский дворец и присутствовала на обеде, который дал президент Южной Кореи. Приглашение было предано устно во время встречи.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президент Мун Чжэ Ина "в кратчайшие сроки" посетить Пхеньян, приглашение было передано сестрой Ким Чен Ына, которая находится с визитом в Южной Корее в связи с началом олимпийских игр в Пхенчхане, передает РИА Новости.
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