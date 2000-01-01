10.02 12:28 MIGnews.com

Израиль призвал РФ немедленно вмешаться в ситуацию с Сирией

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Правительство Израиля призвало Россию немедленно вмешаться в ситуацию с Сирией, чтобы не допустить эскалацию в районе израильско-сирийской границы и в регионе в целом.Израильские власти указали на тот факт, что все предупреждения и опасения касательно иранского присутствия в Сирии подтвердились. Кроме того Израиль в очередной раз предупредил, что Иран пытается дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.Также о ситуации с Сирией Израиль уведомил о происходящим Соединенные Штаты, которые в настоящее время пытаются выступить в роли посредника, чтобы урегулировать конфликт между Израилем и Ливаном, который вспыхнул из-за строительства защитной стены на границе между сторонами и спорами об экономических морских границах.