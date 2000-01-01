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youtube 10.02 10:29   MIGnews.com

Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в Пхеньян

Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину в самое ближайшее время посетить Пхеньян. Приглашение передала его младшая сестра Ким Е Чжон. Она первая из семьи северокорейских лидеров посетила Сеул по случаю Олимпийских игр в Пхеньяне.

Ким Е Чжон пообщалась с южнокорейским президентом в составе северокорейской делегации высокого уровня и в устной форме передала приглашение, сообщает агентство Йонхап.

Встреча прошла в президентском дворце, известном как Голубой дом. Сообщается, что президент Мун обменялся любезностями с госпожой Ким, вместе с которой прибыл формальный глава КНДР -председатель президиума верховного собрания страны Ким Ен Нам.

Встреча стала возможной благодаря зимней Олимпиаде в Пхеньяне, в которой обе Кореи участвуют одной командой. На открытии Игр спортсмены КНДР и Южной Кореи шли под одним флагом, передает Би Би Си.
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