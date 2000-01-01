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Flickr.com 10.02 11:36   MIGnews.com

Пенс: Трамп не успокоится, пока не уничтожит ИГ

Президент США Дональд Трамп приложит все усилия для уничтожения экстремистской группировки "Исламское государство", заявил вице-президент Майкл Пенс.

Он отметил, что силы радикального исламского терроризма пытаются уничтожить как народ США, так их образ жизни, передает ТАСС. "Варвары, известные поди именем ИГ, жестоко убивают любого, кто встает на пути их попыток установить всемирный халифат», – сказал Пенс, подчеркнув, что террористы не остановятся, "пока мы не остановим их".

"Президент Трамп, нынешняя администрация и наша страна не успокоятся, пока эти враги не будут уничтожены и наш народ не будет снова в безопасности", – заявил Майкл Пенс. По его словам, глава государства привержен восстановлению мощи ВС США. Он добавил, что страна получила в лице Трампа президента и главнокомандующего, который любит вооруженные силы США.
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