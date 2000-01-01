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Венгрия поселит мигрантов в грузовых контейнерах 10.02 10:07   MIGnews.com

Венгрия поселит мигрантов в грузовых контейнерах

Представитель департамента премьер-министра Венгрии Янош Лазар сообщил, что власти страны намерены расселять иммигрантов в грузовых контейнерах в приграничных лагерях на время обработки их запросов о предоставлении убежища, передает Associated Press.

Он подчеркнул, что отныне любой иммигрант, задержанный без соответствующих документов, будет подвергнут немедленной депортации за пределы Венгрии.

Напомним, что в начале октября прошлого года в Венгрии прошел референдум по вопросу о принудительном распределении между странами Евросоюза квот на прием беженцев. 98,32% проголосовавших высказались против обязательных квот, однако избирком республики признал референдум несостоявшимся из-за явки ниже 50%.
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