10.02 08:19 MIGnews.com

Ле Пен запретит французам иметь израильское гражданство

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В случае победы на выборах президента Франции председательницы ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен французским репатриантам в Израиле придется выбирать между гражданствами двух государств.В рамках презентации своей иммиграционной программы Ле Пен, являющая одним из лидирующих кандидатов, выразила намерение запретить во Франции двойное гражданство с неевропейскими государствами."Израиль не является европейской страной и не рассматривает себя в качестве таковой", - цитирует 2-й канал французского телевидения ее ответ на вопрос, коснется ли ее инициатива еврейских граждан."Вы меня извините, но, да, (это коснется – ред.) и их, и остальных. Я прошу израильтян выбрать свое гражданство. Это не значит, что, если они не выберут французское гражданство, их выгонят. Безусловно, Франция может долгосрочно размещать на своей территории иностранных граждан до тех пор, пока они уважают французские законы и французские ценности, что является распространенной проблемой в вопросе иммиграции. Но в случае Израиля это не является проблемой", - сказала Ле Пен.Стоит отметить особую актуальность этой перспективы в свете резкого скачка алии из Франции на фоне терактов, которые потрясли республику в последние пару лет. Из-за этого французские евреи вышли на второе место среди репатриирующихся в Израиль.