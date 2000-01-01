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Депутат сравнила легализацию форпостов с педофилией 10.02 07:54   MIGnews.com

Депутат сравнила легализацию форпостов с педофилией

С достаточно резкой критикой столкнулась член Кнессета от "Сионистского лагеря" Мерав Михаэли сравнив легализацию израильских поселений в Иудее и Самарии с разрешением на педофилию.

"Допустим, что сегодня мы приняли закон, разрешающий взрослым вступать в сексуальные отношения с пятилетними мальчиками и девочками. Каждый ли закон должен быть принят? Спустя 20 лет пропаганды, согласно которой каждый, кто ему противостоит является предателем Израиля и иудаизма, я считают, что принять смогут и его. Я имею в виду, что нельзя принимать все законы, какие только заблагорассудится", - заявила она в интервью израильской радиостанции 101,5 ФМ.

В ответ на это одна из авторов законопроекта Шули Муаллем-Рафаэли ("Еврейский дом") обвинила Михаэли в "клевете на все обществе, чьим единственным преступлением является любовь к израильской земле".

"Сколько ненависти и отвращения должна иметь депутат Михаэли, чтобы сравнить израильтян, которые хотят равноправия, с законом, разрешающим сексуальные отношения с пятилетними девочками", - цитирует ее "Аруц Шева".

С осуждением выступила и председательница специальной комиссии Кнессета по правам детей Йифат Шаша-Битон ("Кулану").

"Сравнение Мерав Михаэли Регуляционного закона с педофилией провокационно и отвратительно. Когда Бецалель Смотрич назвал эвакуацию Амоны похожей на изнасилование, это рассердило многих депутатов, и это правильно. Своим клеветническим сравнением, которого ей не следовало бы делать, Мерав пересекла красную черту. Я ожидаю от нее немедленных извинений за это ошеломляющее сравнение. Хватит презрения к жертвам сексуальных преступлений. Хватит презрения к беспомощным. Хватит презрения к маленьким детям", - сказала она.

Осудил Михаэли и член "Ликуда" Иехуда Глик.

В итоге опальная парламентарий все же извинилась, заверив, что ее поняли превратно и что она имела в виду совершенно не то, в чем ее обвинили.
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