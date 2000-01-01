10.02 07:32 MIGnews.com

Запрет на мусульман: Трамп снова проиграл в суде

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9-й апелляционный суд отверг попытку президента Дональда Трампа восстановить так называемый “запрет на мусульман” - временный запрет на въезд на территорию США граждан семи мусульманских государств, поддерживающих террор.Решение суда принято единогласно - все трое судей отвергли запрет.Суд отверг аргумент министерства юстиции, согласно которому президент единолично несет ответственность за политику в области иммиграции.В решении суда также сообщается, что “нет никаких свидетельств о том, что страны, перечисленные в указе совершили атаку против США!”.Трамп ответил на решение суда следующим твитом: “Разберемся с вами в суде, на кону - безопасность нации!”. Трамп не написал, в каком суде - но существует вероятность того, что он попытается оспорить это решение в Верховном Суде.Адвокаты тех штатов, судьи которых отменили запрет, сумели убедить апелляционный суд в том, что восстановление запрета создаст хаос и нарушит права прибывающих на американскую землю - независимо от их иммиграционного статуса.Со своей стороны, юристы правительства не смогли сказать, объясняется ли заперт немедленной угрозой безопасности страны, в случае, если запрет будет отменен. Вместо этого, администрация попыталась настоять на утверждении о том, что полномочия президента в сфере иммиграции являются абсолютными - без объяснения причин того, почему именно такой указ и в такой форме оказался необходимым.