11.02 04:29 MIGnews.com

Трамп стремится к укреплению сотрудничества с Японией

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Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 10 февраля, что альянс между Соединенными Штатами и Японией является краеугольным камнем регионального мира и стабильности, и его администрация стремится к еще более тесным связям между двумя странами."Мы стремимся к безопасности в Японии и во всех областях, находящихся под ее административным контролем, также в целях дальнейшего укрепления нашего очень важного альянса", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Японии Синдзо Абэ."Связь между нашими народами и дружба между нашими двумя народами очень, очень глубока. Эта администрация стремится сделать эти связи еще ближе", - добавил он.