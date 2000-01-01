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flickr 11.02 04:29   MIGnews.com

Трамп стремится к укреплению сотрудничества с Японией

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 10 февраля, что альянс между Соединенными Штатами и Японией является краеугольным камнем регионального мира и стабильности, и его администрация стремится к еще более тесным связям между двумя странами.

"Мы стремимся к безопасности в Японии и во всех областях, находящихся под ее административным контролем, также в целях дальнейшего укрепления нашего очень важного альянса", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Связь между нашими народами и дружба между нашими двумя народами очень, очень глубока. Эта администрация стремится сделать эти связи еще ближе", - добавил он.
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