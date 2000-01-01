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Лавров раскрыл детали разговора Путина и Трампа 10.02 21:22   MIGnews.com

Лавров раскрыл детали разговора Путина и Трампа

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о деталях телефонных переговоров главы РФ Владимира Путина и президента Америки Дональда Трампа.

По словам Лаврова, диалог, произошедший между лидерами двух стран 28 января, является весьма подробным, передает Polit.info.

Путин и Трамп обсудили ситуацию в Иране, затронули тему Северной Кореи, а также поднимали проблему распространения оружия массового уничтожения.

Также Лавров сказал, что президенты пришли к выводу, что им необходима очная встреча.
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