10.02 20:57 MIGnews.com

ЕС готовится защищать "европейские ценности"

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Европейский союз готов защищать от угроз "европейские ценности" в условиях быстро меняющихся политических ландшафтов по обе стороны Атлантики, как заявил в пятницу, 10 февраля, вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис."Мы должны быть готовы защищать давние европейские ценности, когда они находятся под угрозой", - сказал он в своем выступлении на мероприятии в Лондоне, организованном Bloomberg.Размышляя о голосовании в Великобритании о выходе из состава ЕС, а также победу Трампа на выборах, в свете чего Европа сталкивается с растущей поддержкой популистских и анти-иммиграционных политических партий, Домбровскис добавил: "Результат референдума в июне прошлого года – по поводу которого мы сожалеем, но уважаем - значит, что мы сейчас готовимся к новым отношением между ЕС и Британией"."Недавние американские выборы вызвали еще большую неопределенность, и встряхнули многие хорошо установленные предположения", - сказал он. Домбровскис предупредил, что оба события могут иметь финансовые последствия."Америка имеет полное право изменить свой подход, чтобы пересмотреть свои национальные интересы", - сказал он. В то же время, он добавил, что "Европа имеет право мягко предложить международное сотрудничество в области финансового управления в интересах всех".Он добавил: "ЕС будет поддерживать реформы, введенные для защиты финансовой стабильности в Европе. И мы будем готовы принять необходимые меры для защиты и укрепления этих достижений", - отметил он.