Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 10.02 20:57   MIGnews.com

ЕС готовится защищать "европейские ценности"

Европейский союз готов защищать от угроз "европейские ценности" в условиях быстро меняющихся политических ландшафтов по обе стороны Атлантики, как заявил в пятницу, 10 февраля, вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

"Мы должны быть готовы защищать давние европейские ценности, когда они находятся под угрозой", - сказал он в своем выступлении на мероприятии в Лондоне, организованном Bloomberg.

Размышляя о голосовании в Великобритании о выходе из состава ЕС, а также победу Трампа на выборах, в свете чего Европа сталкивается с растущей поддержкой популистских и анти-иммиграционных политических партий, Домбровскис добавил: "Результат референдума в июне прошлого года – по поводу которого мы сожалеем, но уважаем - значит, что мы сейчас готовимся к новым отношением между ЕС и Британией".

"Недавние американские выборы вызвали еще большую неопределенность, и встряхнули многие хорошо установленные предположения", - сказал он. Домбровскис предупредил, что оба события могут иметь финансовые последствия.

"Америка имеет полное право изменить свой подход, чтобы пересмотреть свои национальные интересы", - сказал он. В то же время, он добавил, что "Европа имеет право мягко предложить международное сотрудничество в области финансового управления в интересах всех".

Он добавил: "ЕС будет поддерживать реформы, введенные для защиты финансовой стабильности в Европе. И мы будем готовы принять необходимые меры для защиты и укрепления этих достижений", - отметил он.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:22
Лавров раскрыл детали разговора Путина и Трампа
20:16
Италия обвинила Россию в атаке на МИД
18:55
Турция: РФ знала о наших солдатах в районе авиаудара
18:21
Могерини: США полностью придерживаются сделки с Ираном
17:58
Путин готов встретиться с Трампом в Любляне
17:22
Боевики ISIS продолжают зверствовать в Мосуле
16:52
Пожар в метро Гонконга: 11 пострадавших
16:19
Асад отказался создавать зоны для беженцев в Сирии
15:21
Песков об инциденте в Сирии с турецкими военными
14:57
Во Франции сорван теракт смертников: среди шахидов 16-летняя
14:28
Праздник революции в Иране: "Смерть США! Смерть Израилю!"  
14:15
У британцев вышли из строя все ядерные подлодки
13:58
Израильтянин умер на пробежке
13:23
Толпа линчевателей пыталась сжечь детоубийцу заживо  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus