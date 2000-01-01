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Италия обвинила Россию в атаке на МИД | Фото: Thinkstock10.02 20:16   MIGnews.com

Италия обвинила Россию в атаке на МИД

Очередной скандал вокруг "российских хакеров" разгорается на Западе. Правоохранительные органы Италии подозревают Москву в кибератаке на министерство иностранных дел страны.

Об этом заявили сразу несколько источников, близких к следствию. В настоящее время итальянские власти проводят расследование по данному факту.

Предполагается, что компьютеры министерства были взломаны весной 2016 года. Премьер-министра Италии Паоло Джентилиони, который в то время возглавлял МИД, атака не коснулась, поскольку он не пользовался электронной почтой, а вот переписка рядовых дипломатов оказалась скомпрометирована. Речь идет в первую очередь об отчетах касательно встреч с высокопоставленными иностранными политиками, пишет британская The Guardian.

Между тем, официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию, распространенную СМИ. Она отметила необоснованность заявлений о кибератаках России на Италию.

"Фактов, подтверждающих достоверность этих утверждений, нет", – отметила Захарова.
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