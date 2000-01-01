10.02 19:45 MIGnews.com

Трамп "за" Израиль, но "против" поселений

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Президент США Дональд Трамп не верит, что строительство поселений поможет мирному процессу и не считает израильские населенные пункты "хорошим явлением для мира", как он заявил в пятницу, 10 февраля, израильской газете Israel Hayom, в большинстве прямых комментариев по этому вопросу с момента его вступления в должность.В интервью газете Israel Hayom Трамп говорил очень тепло по отношению к Израилю, но был явно настроен критически в отношении поселений.Поселения, как заявил Трамп, "не помогают процессу". Он добавил: "Каждый раз, когда вы берете землю под строительство населенных пунктов, остается меньше земли. Я не тот, кто считает, что считает, что в будущем эти поселения станут положительным аспектом для установления мира".Это был не первый раз, что администрация Трампа выразила критические замечания по поводу строительства поселений Израиля, но это был первый раз, когда президент лично прокомментировал этот вопрос, и его замечания были более жесткими, чем его представителя.На прошлой неделе Белый дом опубликовал "мягкий упрек", предупреждая, что расширение поселений в районах, на которые претендуют палестинцы для своего государства, "не может быть полезным" для мирных усилий."Хотя мы не считаем, что существование поселений является препятствием к миру, строительство новых поселений или расширение существующих поселений за пределами их нынешних границ не может быть полезным", - сказал пресс-секретарь Шон Спайсер 3 февраля.В интервью в пятницу, 10 февраля, Дональд Трамп сказал, что он предвидит укрепление связей между Израилем и США, а также сильную личную связь с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, и выразил надежду на региональный мирный договор."Я думаю, что мы будем иметь лучшие отношения с Израилем", - сказал он.В интервью, проведенном впереди визита Нетаниягу в Вашингтон 15 февраля, Трамп сказал, что он надеется на встречу в Белом доме с премьер-министром."У нас всегда были хорошие отношения, и он хороший человек", - сказал Трамп о Нетаниягу."Он хочет сделать правильную вещь для Израиля. Он хотел бы мира. Я считаю, что он хочет мира. Он всегда мне нравился", - продолжил президент США.Администрация новоизбранного президента и Дональд Трамп лично пообещали, что США не будут враждебными к Израилю."Я не хочу осуждать Израиль. Израиль имел долгую историю осуждения... Я понимаю Израиль очень хорошо, и я уважаю Израиль, он прошел через многое. Я хотел бы видеть мир и дальше. И я думаю, что мир для Израиля было не просто чем-то хорошим, а именно великим", - отметил он.Что касается конфликта между Израилем и палестинцами, президент сказал, что его видение мирного соглашения охватывает весь Ближний Восток, а не ограничивается только двумя сторонами.